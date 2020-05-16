Врач рассказал о последствиях тяжелой формы коронавируса

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16 мая 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: пациент, pixabay.com

Главный пульмонолог Минздрава, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев считает, что пациентам, пережившим тяжелую форму новой коронавирусной инфекции, потребуется долгое восстановление.

«Реабилитация требуется пациентам, которые перенесли тяжелые формы пневмонии. Это те пациенты, у которых в результате тяжелого течения заболевания снизилась легочная функция. В итоге мы имеем тех больных, у которых необходимо потратить определенное время», - пояснил он.

Авдеев отметил, что реабилитация нужна пациентам, которые продолжительное время находились в стационаре, в том числе в реанимации на ИВЛ, из-за риска потери мышечной массы. По его словам, им следовало бы отдохнуть за пределами мегаполиса, но выезд на морские побережья или в горы сейчас невозможен.

«Возможно, сюда же можно включить определенные режимы, связанные с приемом витаминов. Важен витамин D», - высказал он.

Врач добавил, что после выписки может понадобиться легочная и общая реабилитация, а также помощь психолога и специалиста по питанию.