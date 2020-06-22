Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Стало известно, почему российская вакцина от COVID-19 будет вводиться дважды

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно, почему российская вакцина от COVID-19 будет вводиться дважды
лаборатория, Salvatore Laporta/Keystone Press Agency

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, по какой причине российская вакцина от COVID-19 будет вводиться дважды.

Подчеркивается, что один и тот же ген вводится на разных носителях. Это позволяет не просто получить защитный иммунитет, но также продлить его действие, предает kp.ru. Подобный подход с большой долей вероятности гарантирует, что человек, получивший вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом нового типа минимум на два года.

Напомним, ранее сообщалось, что в России начались клинические испытания вакцины от коронавируса. 18 июня специалисты провели вакцинацию первой группы добровольцев.

ЕТ

В мире

Стали известны потери военных ВСУ в Донбассе в ходе новой ответной атаки ДНР

Стали известны потери военных ВСУ в Донбассе в ходе новой ответной атаки ДНР

Стало известно о потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе в результате нового ответного удара бойцов ДНР. Соответствующая информация содержится в заявлении Народной милиции самопровозглашенной республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью