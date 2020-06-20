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Врач объяснил, почему в России получилось быстро создать вакцину от коронавируса

, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Врач объяснил, почему в России получилось быстро создать вакцину от коронавируса
Лаборатория. Фото: pixabay.com

Директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему в России удалось так быстро создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Гинцбург заявил, что столь быстрый выход вакцины обусловлен работой на технологической платформе, которая уже успела себя зарекомендовать во время создания вакцины от Эболы. Также ученый отметил вклад Минобороны в работу над новым препаратом.

«Используя эту платформу, НИЦ Гамалеи совместно с Минобороны России, в первую очередь 48 ЦНИИ, удалось за достаточно короткое время пройти весь спектр научной исследовательской работы и доклинические испытания», - рассказал Гинцбург.

АБ

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