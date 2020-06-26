Доброволец сообщил, что вакцина от COVID-19 повышает аппетит

Доброволец, согласившийся протестировать на себе лекарство от COVID-19, созданное НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и Минобороны РФ, рассказал, что оно повышает аппетит.
Участник испытаний по имени Сергей заявил, что не почувствовал ничего особенного во время введения вакцины – это был обычный укол в плечо. У добровольца не болит голова, температура находится в норме. Врачи предупреждали, что у испытуемых может пропасть аппетит, однако произошло наоборот – есть им хочется больше, чем раньше.
Доброволец по имени Юрий в свою очередь заявил, что на месте укола нет никакого покраснения, воспаления или зуда.
Напомним, клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа на 18 добровольцах, среди которых есть и мужчины, и девушки, причем как военнослужащие, так и гражданские, начались 18 июня в госпитале Бурденко.
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