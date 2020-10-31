Утяшева рассказала, как пережила землетрясение в Турции

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31 октября 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Ляйсан Утяшева, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками, как прошло землетрясение в Турции. Знаменитость находится на отдыхе в Стамбуле.

«Вчера было в Измире землетрясение. В Стамбуле немножечко потрясло, незначительно - на троечку. Здесь все в порядке, со мной все в порядке … Не переживайте, все окей», - обратилась телеведущая к поклонникам.

Утяшева поблагодарила подписчиков за многочисленные сообщения и поддержку.

Ранее сообщалось, что в Турции произошло два сильных землетрясения с эпицентром в Эгейском море в районе города Сеферлихисар провинции Измир на западе страны. Число погибших возросло до 24 человек.