Утяшева рассказала, как пережила землетрясение в Турции
31 октября 2020, 13:30[ «Аргументы Недели» ]
Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками, как прошло землетрясение в Турции. Знаменитость находится на отдыхе в Стамбуле.
«Вчера было в Измире землетрясение. В Стамбуле немножечко потрясло, незначительно - на троечку. Здесь все в порядке, со мной все в порядке … Не переживайте, все окей», - обратилась телеведущая к поклонникам.
Утяшева поблагодарила подписчиков за многочисленные сообщения и поддержку.
Ранее сообщалось, что в Турции произошло два сильных землетрясения с эпицентром в Эгейском море в районе города Сеферлихисар провинции Измир на западе страны. Число погибших возросло до 24 человек.
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