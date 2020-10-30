У турецких берегов произошло второе за день землетрясение

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30 октября 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

Второе за день землетрясение зафиксировали в Эгейском море у берегов Турции. Как сообщает агентство Anadolu, эпицентр подземных толчков магнитудой 5,1 располагается на юго-западе страны, в провинции Айдын близ района Кушадасы.

Ранее на территории Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 с эпицентром в Эгейском море в районе города Сеферлихисар провинции Измир. Сообщается о 12 погибших, пострадали по меньшей мере 419 человек.

Во всех пострадавших провинциях, в основном Измир и Айдын, продолжаются спасательные работы, где жители участвуют в спасении людей из-под обломков.