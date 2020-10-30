В Турции произошло сильное землетрясение

На территории Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 с эпицентром в Эгейском море в районе города Сеферлихисар провинции Измир на западе страны. Экстренные службы занимаются разбором завалов, им помогают местные жители.
Толчки ощущались и в Стамбуле. В Измире разрушено около 20 жилых строений. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что наиболее пострадали районы Байраклы и Борнова. Информации о пострадавших из-за землетрясения россиянах в посольстве РФ нет. Сообщается, что в Измире может находиться до 100 туристов из России.
Землетрясение вызвало цунами, в соцсетях публикуют фото и видео произошедшего. Некоторые улицы Измира подтоплены.
Незадолго до этого землетрясение такой же сильной магнитуды было зафиксировано в районе Додеканесских островов в Греции. Оно донеслось и до Афин.
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