В Турции произошло сильное землетрясение

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30 октября 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Турция, землетрясение, Фото: milliyet.com.tr

На территории Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 с эпицентром в Эгейском море в районе города Сеферлихисар провинции Измир на западе страны. Экстренные службы занимаются разбором завалов, им помогают местные жители.

Толчки ощущались и в Стамбуле. В Измире разрушено около 20 жилых строений. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что наиболее пострадали районы Байраклы и Борнова. Информации о пострадавших из-за землетрясения россиянах в посольстве РФ нет. Сообщается, что в Измире может находиться до 100 туристов из России.

Землетрясение вызвало цунами, в соцсетях публикуют фото и видео произошедшего. Некоторые улицы Измира подтоплены.

Незадолго до этого землетрясение такой же сильной магнитуды было зафиксировано в районе Додеканесских островов в Греции. Оно донеслось и до Афин.