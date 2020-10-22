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Ляйсан Утяшева показала совместные с Волей фотографии в одежде одного стиля

, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Ляйсан Утяшева показала совместные с Волей фотографии в одежде одного стиля
Фото: Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Instagram

Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева вопреки слухам об измене юмориста Павла Воли поделилась с поклонниками снимками с совместной фотосессии. Пользовали решили, что это ответ всем хейтерам.

«Сидим на одном стуле и смеёмся в голос...», - подписала она снимки.

Супружеская пара изображена на одном стуле спинами друг к другу в одежде одного стиля. Утяшева выбрала для фотосессии юбку и жакет, а Воля предстал в джинсах и футболке. Образы подобраны так, чтобы в черно-белой обработке были гармоничны и подходили по цвету.

При этом поклонники неустанно повторяют, что Утяшева и Воля – пример крепкой семейной пары в шоу-бизнесе. Они осыпали пару комплиментами и пожелали «долгих лет совместной жизни и любви».

«Оставайтесь всегда идеалом семьи, любви и верности. Вы лучшие! Я с вас беру пример. Долгих вам лет совместной жизни», «Такие счастливые, настоящую любовь не спутаешь», «Опять сплетни остались сплетнями», «Красивая пара», «Главное, что у вас гармония», - пишут восторженные фалловеры.

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Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

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