СМИ узнали о появлении ребенка у Равшаны Курковой

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29 октября 2020, 22:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Равшана Куркова, фото: Juliya Khanina, globallookpress.com

У 40-летней Равшаны Курковой появился ребенок. О том, что актриса стала мамой, пишут СМИ. Телеграм-канал "Антиглянец" располагает информацией якобы возлюбленный Равшаны Курковой Сергей Амарян недавно озаботился поиском помещения для празднования рождения сына.

Источник, узнавший новость о появлении у пары ребенка, поделился, что сына Курковой родила суррогатная мать.

Хорошая знакомая актрисы опровергла информацию о появлении у Курковой ребенка.

"Ума не приложу, откуда взялась эта новость. Мы ее, конечно, опровергаем. Поздравлять Равшану пока рано", - заявила представитель артистки Екатерина Комолова. Друзья пары говорят, но новость о появлении ребенка у пары - фейк.

Бойфренд Равшаны Курковой - владелец одного из московских боксерских клубов. Они вместе более года.

Несколько месяцев назад в сети появились слухи о беременности красавицы-актрисы. Куркова эти сообщения не подтверждала. Равшана вообще не приветствует лишние вопросы о ее личной жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) 26 Окт 2020 в 1:34 PDT

Месяц назад родителями второго сына стали Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Сына им родила суррогатная мать.