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СМИ узнали о появлении ребенка у Равшаны Курковой

, 22:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

СМИ узнали о появлении ребенка у Равшаны Курковой
Равшана Куркова, фото: Juliya Khanina, globallookpress.com

У 40-летней Равшаны Курковой появился ребенок. О том, что актриса стала мамой, пишут СМИ. Телеграм-канал "Антиглянец" располагает информацией якобы возлюбленный Равшаны Курковой Сергей Амарян недавно озаботился поиском помещения для празднования рождения сына.

Источник, узнавший новость о появлении у пары ребенка, поделился, что сына Курковой родила суррогатная мать.
Хорошая знакомая актрисы опровергла информацию о появлении у Курковой ребенка. 

"Ума не приложу, откуда взялась эта новость. Мы ее, конечно, опровергаем. Поздравлять Равшану пока рано", - заявила представитель артистки Екатерина Комолова. Друзья пары говорят, но новость о появлении ребенка у пары - фейк.

Бойфренд Равшаны Курковой - владелец одного из московских боксерских клубов. Они вместе более года.
Несколько месяцев назад в сети появились слухи о беременности красавицы-актрисы.  Куркова эти сообщения не подтверждала. Равшана вообще не приветствует лишние вопросы о ее личной жизни.

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Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana)

Месяц назад родителями второго сына стали Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Сына им родила суррогатная мать.

ИЧ

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