Яна Рудковская рассказала, что ее младшему сыну Арсению исполнился один месяц
26 октября 2020, 13:21[ «Аргументы Недели» ]
Младшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко 25 октября исполнился один месяц. Рудковская опубликовала фото с маленьким Арсением на руках на прогулке.
"Малышу Арсению сегодня месяц!", - подписала снимок многодетная мать. Личико новорожденного сына Рудковская скрывает. Но призналась, что Арсений, как и их с Плющенко старший сын Саша, похож на отца - знаменитого фигуриста.
Фолловеры пожелали семье Яны и Евгения счастья, малышу - здоровья. Подписчики заметили: "Рудковская на этом фото очень красивая", "Яночка, прям расцвела))))", "Какая стильная Мама!"
Ребенка Плющенко и Рудковской родила суррогатная мать. Пара воспитывает общего сына Сашу, Гном Гномычу семь лет. А еще у Яны есть двое сыновей-студентов, их отец - бизнесмен Юрий Батурин. У Плющенко также в первом браке родился сын.
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