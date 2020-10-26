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Яна Рудковская рассказала, что ее младшему сыну Арсению исполнился один месяц

, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

Яна Рудковская рассказала, что ее младшему сыну Арсению исполнился один месяц
Яна Рудковская, фото: vk.com/rudkovskayaofficial

Младшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко 25 октября исполнился один месяц. Рудковская опубликовала фото с маленьким Арсением на руках на прогулке.

"Малышу Арсению сегодня месяц!", - подписала снимок многодетная мать. Личико новорожденного сына Рудковская скрывает. Но призналась, что Арсений, как и их с Плющенко старший сын Саша, похож на отца - знаменитого фигуриста.

Фолловеры пожелали семье Яны и Евгения счастья, малышу - здоровья.  Подписчики заметили: "Рудковская на этом фото очень красивая", "Яночка, прям расцвела))))", "Какая стильная Мама!"

Ребенка Плющенко и Рудковской родила суррогатная мать. Пара воспитывает общего сына Сашу, Гном Гномычу семь лет.
А еще у Яны есть двое сыновей-студентов, их отец - бизнесмен Юрий Батурин.
У Плющенко также в первом браке родился сын.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

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