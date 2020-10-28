Мирослава Карпович переживает из-за разрыва с Павлом Прилучным

Мирослава Карпович серьёзно переживает из-за разрыва с Павлом Прилучным. После расставания актёра с супругой Агатой Муцениеце Карпович поторопилась строить отношения со звездой «Мажора».
Мирослава даже отдыхать на море поехала не только с Павлом, но и с его детьми, пыталась понравиться малышам.
Актриса из «Папиных дочек», новоиспечённая модель Мирослава Карпович почти сразу после ухода Агаты и детей из их с Павлом загородного дома поселилась там. Но в доме, в котором все напоминало об Агате, ей жилось нелегко. Влюблённые переселились в особняк друзей.
Буквально на днях стало известно, что Павел расстался с Мирославой. Друзья из его окружения посекретничали, что они вместе не ужились. По словам друзей Прилучного, Карпович шокирована таким финалом, она так тяжело переживает разрыв, что собирается обратиться за помощью к психологу, - сообщает Тeleprogramma.pro.
Возможно Прилучный сбежал от Карпович после фотосессии, где модель позировала в свадебном платье. Появились слухи об их скорой свадьбе. Но Павел жениться не готов.
Со слов друзей актёра, он хочет вернуть жену, но не знает как, - пишет «Комсомольская правда».
После развода Агата Муцениеце погрузилась в работу. Сможет ли она простить предательство мужа?