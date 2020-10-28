Мирослава Карпович переживает из-за разрыва с Павлом Прилучным

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28 октября 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Прилучный, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Мирослава Карпович серьёзно переживает из-за разрыва с Павлом Прилучным. После расставания актёра с супругой Агатой Муцениеце Карпович поторопилась строить отношения со звездой «Мажора».

Мирослава даже отдыхать на море поехала не только с Павлом, но и с его детьми, пыталась понравиться малышам.

Актриса из «Папиных дочек», новоиспечённая модель Мирослава Карпович почти сразу после ухода Агаты и детей из их с Павлом загородного дома поселилась там. Но в доме, в котором все напоминало об Агате, ей жилось нелегко. Влюблённые переселились в особняк друзей.

Буквально на днях стало известно, что Павел расстался с Мирославой. Друзья из его окружения посекретничали, что они вместе не ужились. По словам друзей Прилучного, Карпович шокирована таким финалом, она так тяжело переживает разрыв, что собирается обратиться за помощью к психологу, - сообщает Тeleprogramma.pro.

Возможно Прилучный сбежал от Карпович после фотосессии, где модель позировала в свадебном платье. Появились слухи об их скорой свадьбе. Но Павел жениться не готов.

Со слов друзей актёра, он хочет вернуть жену, но не знает как, - пишет «Комсомольская правда».

После развода Агата Муцениеце погрузилась в работу. Сможет ли она простить предательство мужа?