Агата Муцениеце опубликовала в соцсети смелое фото
27 октября 2020, 14:18[ «Аргументы Недели» ]
Актриса Агата Муцениеце опубликовала в соцсети селфи на утренней пробежке. Агата отметила, что это фото без фильтров. Не секрет, большинство знаменитостей если и выкладывают свои фотографии в соцсетях, пользуются фильтрами, приукрашивают себя, утоньшают талию, удлиняют ноги.
Агата на фото натуральная, без прикрас: лицо покрыто красными пятнышками, которые возникают после физической нагрузки. Еще актриса выложила несколько снимков природы и заметила: "...ради этого стоило встать пораньше) Планета Земля, ты прекрасна)". Фолловеры оценили фото и Агаты, и природы, пишут в комментариях: "Волшебные фотографии!!!", "Это ты прекрасна", "Какая красота", "Красива и без фильтров".
Напомним, Агата была замужем за актером Павлом Прилучным. В браке у них родились двое детей.
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