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Агата Муцениеце опубликовала в соцсети смелое фото

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Агата Муцениеце опубликовала в соцсети смелое фото
Агата Муцениеце, фото: vk.com/agataagata8

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в соцсети селфи на утренней пробежке. Агата отметила, что это фото без фильтров. Не секрет, большинство знаменитостей если и выкладывают свои фотографии в соцсетях, пользуются фильтрами, приукрашивают себя, утоньшают талию, удлиняют ноги.

Агата на фото натуральная, без прикрас: лицо покрыто красными пятнышками, которые возникают после физической нагрузки.
Еще актриса выложила несколько снимков природы и заметила: "...ради этого стоило встать пораньше) Планета Земля, ты прекрасна)". Фолловеры оценили фото и Агаты, и природы, пишут в комментариях: "Волшебные фотографии!!!", "Это ты прекрасна", "Какая красота", "Красива и без фильтров".

Напомним, Агата была замужем за актером Павлом Прилучным. В браке у них родились двое детей.

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Публикация от Agata M (@agataagata)

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