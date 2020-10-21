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Ольга Дроздова прокомментировала сообщения о госпитализации

, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Дроздова прокомментировала сообщения о госпитализации
Ольга Дроздова, фото: vk.com/olga_drozdova

Актриса театра и кино Ольга Дроздова прокомментировала сообщения, появившиеся в среду, 21 октября, утром в СМИ о ее госпитализации. В некоторых интернет-изданий появились новости о том, что Дроздова ночью в больницу из-за жалоб на боли в области сердца.

Ольга Дроздова опровергла информацию о госпитализации. По словам актрисы, на боли в области сердца она не жалуется, и спит спокойно дома, - передает РИА Новости.  Дроздова сказала журналистам, что удивлена новостями и ее здоровье.

Недавно супруг Ольги Дроздовой актер Дмитрий Певцов выписался из больницы после лечения коронавирусной инфекции. Певцова раздражали разговоры о его самочувствии.

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