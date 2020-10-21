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Аргументы Недели Культура 13+

Ольга Дроздова госпитализирована

, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Дроздова госпитализирована
Ольга Дроздова, фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look

Популярная актриса Ольга Дроздова сегодня ночью попала в больницу. У нее начались сильные головные боли и боли в области сердца. Ближайшие дни она проведет под наблюдением врачей.

Врачи оценивают состояние артистки как стабильно нормальное. О диагнозе пока сообщений нет.

Ольга Дроздова — народная артистка РФ, жена актера Дмитрия Певцова.

Ранее она раскрыла причину конфликта с Певцовым, из-за которого она сбегала за границу.

НС

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