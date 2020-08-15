Светлана Бондарчук выложила фото из ЗАГСа. Она в белом свадебном платье

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15 августа 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз. Она показала фотографии из Гагаринского ЗАГСа Москвы. 51-летняя невеста - в белом длинном платье. Избранник Бондарчук - 46-летний Сергей Харченко. Гости кричали: "Горько" и плакали.

Видимо, подружки Светланы, плакали, радуясь за Бондарчук. Среди подруг - Надежда Оболенцева. Молодоженов поздравили телеведущая Лена Летучая, актриса Алика Смехова.

"Ура! Любовь спасёт мир!" - подписала Бондарчук снимок, на котором запечатлено, как жених надевает колечко на безымянный пальчик невесте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa) 15 Авг 2020 в 8:56 PDT

А видео в Инстаграм поставила Надежда Оболенцева. Фото и видео бракосочетания бывшей жены Федора Бондарчук мгновенно набрали множество лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nadezhda Obolentseva (@nadineobolentseva) 15 Авг 2020 в 9:12 PDT