Светлана Бондарчук выложила фото из ЗАГСа. Она в белом свадебном платье

Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз. Она показала фотографии из Гагаринского ЗАГСа Москвы. 51-летняя невеста - в белом длинном платье. Избранник Бондарчук - 46-летний Сергей Харченко. Гости кричали: "Горько" и плакали.
Видимо, подружки Светланы, плакали, радуясь за Бондарчук. Среди подруг - Надежда Оболенцева. Молодоженов поздравили телеведущая Лена Летучая, актриса Алика Смехова.
"Ура! Любовь спасёт мир!" - подписала Бондарчук снимок, на котором запечатлено, как жених надевает колечко на безымянный пальчик невесте.
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А видео в Инстаграм поставила Надежда Оболенцева. Фото и видео бракосочетания бывшей жены Федора Бондарчук мгновенно набрали множество лайков.
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