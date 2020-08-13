Подруги Светланы Бондарчук раскрыли, что она перед свадьбой устроила девичник

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13 августа 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тeleprogramma.pro

Светлана Бондарчук, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Светлана Бондарчук готовится к свадьбе с Сергеем Харченко, скрывая все детали торжества. Говорят, она хочет перещеголять своего бывшего мужа Сергея Бондарчука и его новую жену Паулину Андрееву.

Подруги 51-летней Светланы поделились новостью - в ночь на четверг, 13 августа, она устроила перед свадьбой девичник в одном из баров Москвы. По слухам, свадьба намечена на 15 августа.

Подруга Бондарчук супруга режиссера Резо Гигиневшили Надежда Оболенцева опубликовала новость о девичнике в своем аккаунте в Instagram. Также подруга Светланы, дизайнер Виктория Газинская, намекнула в stories в Instagram, что собирается на девичник, поставив хэштеги #надевишник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от XAXA (@sirg74) 5 Авг 2020 в 7:12 PDT

Сергей Бондарчук и Паулина Андреева расписались в ЗАГСе в Москве, а свадьбу устроили в Петербурге.

Говорят, Светлана наняла организатора торжеств, который устраивал свадьбу ее бывшего мужа.