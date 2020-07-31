Появилась информация о том, что 51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж
31 июля 2020, 13:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
В пятницу, 31 июля, в сети появилась информация о том, что главный редактор журнала HELLO!, бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана выходит замуж. Свадьба якобы состоится уже очень скоро.
Согласно последним данным, Светлана Бондарчук выйдет замуж за своего возлюбленного Сергея Харченко 15 августа текущего года. Пока не сообщается, где именно женщина и мужчина сочетаются браком, а также, будет ли их торжество шумным и пышным, или скромным. Сама Светлана пока не прокомментировала эту новость.
Отметим, что Светлана и Сергей встречаются с 2018 года. Ранее Бондарчук призналась изданию Tatler, что хочет иметь со своим любимым человеком общих детей, причем, желательно, сына.
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