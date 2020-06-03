Светлану Бондарчук так впечатлила красота Паулины Андреевой, что она рассказала о ней мужу Федору Бондарчуку

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3 июня 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

Паулина Андреева, фото из соцсети Вконтакте

Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчук Светлана Бондарчук обратила внимание на Паулину Андрееву, когда девушка была еще начинающей актрисой. Впервые светская львица, красавица и модница увидела молодую актрису в спектакле «Около нуля» во МХАТе. Андреева по роли была в латексном костюме.

Тогда она даже не знала про Андрееву ничего. Но она понимает в красоте, Паулина произвела на нее смертельное впечатление.

В эфире шоу «Осторожно, Собчак!» Бондарчук призналась, то после этого спектакля ей в голову пришла мысль - наконец-то появилась очень красивая актриса.

Светлана не скрывала свое открытие, рассказала о впечатлении мужу. Получилось, что она первая заметила и оценила красоту Паулины Андреевой и рассказала о молодой актрисе собственному мужу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Паулина Андреева (@paulina_andreeva_official_fan) 23 Мар 2020 в 7:49 PDT

По мнению Бондарчук, ее бывший муж и его новая жена Паулина Андреева стали очень красивой парой.

Светлана спокойно относится к женитьбе бывшего мужа. По ее признанию, на легко отпускает людей из своей жизни.

Бондарчуки развелись после 30 лет совместной жизни. У них двое детей и две внучки- сын Сергей и особенная дочь Варвара.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa) 1 Июн 2020 в 5:51 PDT