Светлану Бондарчук так впечатлила красота Паулины Андреевой, что она рассказала о ней мужу Федору Бондарчуку

Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчук Светлана Бондарчук обратила внимание на Паулину Андрееву, когда девушка была еще начинающей актрисой. Впервые светская львица, красавица и модница увидела молодую актрису в спектакле «Около нуля» во МХАТе. Андреева по роли была в латексном костюме.
Тогда она даже не знала про Андрееву ничего. Но она понимает в красоте, Паулина произвела на нее смертельное впечатление.
В эфире шоу «Осторожно, Собчак!» Бондарчук призналась, то после этого спектакля ей в голову пришла мысль - наконец-то появилась очень красивая актриса.
Светлана не скрывала свое открытие, рассказала о впечатлении мужу. Получилось, что она первая заметила и оценила красоту Паулины Андреевой и рассказала о молодой актрисе собственному мужу.
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По мнению Бондарчук, ее бывший муж и его новая жена Паулина Андреева стали очень красивой парой.
Светлана спокойно относится к женитьбе бывшего мужа. По ее признанию, на легко отпускает людей из своей жизни.
Бондарчуки развелись после 30 лет совместной жизни. У них двое детей и две внучки- сын Сергей и особенная дочь Варвара.
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