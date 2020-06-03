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Светлану Бондарчук так впечатлила красота Паулины Андреевой, что она рассказала о ней мужу Федору Бондарчуку

, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

Светлану Бондарчук так впечатлила красота Паулины Андреевой, что она рассказала о ней мужу Федору Бондарчуку
Паулина Андреева, фото из соцсети Вконтакте

Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчук Светлана Бондарчук обратила внимание на Паулину Андрееву, когда девушка была еще начинающей актрисой. Впервые светская львица, красавица и модница увидела молодую актрису в спектакле «Около нуля» во МХАТе. Андреева по роли была в латексном костюме.

Тогда она даже не знала про Андрееву ничего. Но она понимает в красоте, Паулина произвела на нее смертельное впечатление.
В эфире шоу «Осторожно, Собчак!» Бондарчук призналась, то после этого спектакля ей в голову пришла мысль - наконец-то появилась очень красивая актриса.

Светлана не скрывала свое открытие, рассказала о впечатлении мужу. Получилось, что она первая заметила и оценила красоту Паулины Андреевой и рассказала о молодой актрисе собственному мужу.

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Публикация от Паулина Андреева (@paulina_andreeva_official_fan)

По мнению Бондарчук, ее бывший муж и его новая жена Паулина Андреева стали очень красивой парой.
Светлана спокойно относится к женитьбе бывшего мужа. По ее признанию, на легко отпускает людей из своей жизни.

Бондарчуки развелись после 30 лет совместной жизни. У них двое детей и две внучки- сын Сергей и особенная дочь Варвара. 

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