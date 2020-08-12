Поклонники предложили Наташе Королевой вернуть прежний образ
12 августа 2020, 23:01[ «Аргументы Недели» ]
Популярная певица Наталья Королева поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего кумира.
Королева опубликовала снимок, на котором она изображена на лавочке около загородного дома вместе с дизайнером-декоратором Татьяной Крыгиной. Певица позирует в цветных солнечных очках и черном обруче, который подчёркивает постриженную челку.
Однако в комментариях многие подписчики просят вернуть «прежнюю Наташу», а также советуют певице «убрать челку»:
«Наташка, ну не идет тебе челка»
«Здесь что-то не то… Да и вообще на голову не надо всякие ленточки, бантики»
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