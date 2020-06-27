«А она может быть стильной», Наташа Королева сменила образ с простоватой селянки на «с потугами на элегантность»

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27 июня 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

Образ Наташи Королевой – сексуальной, но простоватой хохлушки поклонникам уже изрядно надоел. И «русалка» решила удивить подписчиков. Эффект, конечно, был "Вау!", но не все приняли новый имидж любимой певицы.

«Настроение Челка! Вот в таком образе меня увидела и воплотила мастер по красоте», - написала она в своем Instagram- аккаунте. И эта потуга на элегантность вполне бы удалась, если бы не странный зеленый топ, все с теми же оборочками и рюшами в духе прежней Королевой.

«Когда уфотошопился вусмерть!», «А что с губами? Весло прилетело?», «На себя не похожа, красиво», «Красиво, но это уже не Наташа Королева, просто девушка. А мы вас любим прежнюю», - комментируют смену имиджа поклонники артистки.