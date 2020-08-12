В сети появились новые снимки старшей дочери Моники Беллуччи с родителями

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12 августа 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

актриса Моника Беллуччи, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

В сети появились фотографии старшей дочери итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского артиста Венсана Касселя. 15-летняя Дева на новых кадрах невероятно похожа на свою знаменитую маму.

Дочь Беллуччи и Касселя, очевидно, решила пойти по стопам матери – она уже снимается для рекламы и сотрудничает с известными брендами. На днях Дева приняла участие в съемках на озере Комо. Родители девочки также прибыли в это красивое место, чтобы поддержать ее.

На фотографиях можно увидеть Деву в белом платье с оборками. Ее волосы распущены, а на лице заметен легкий макияж. Чертами лица она напоминает свою маму в юности – те же выразительные глаза, маленький нос и пухлые губы. Рядом с ней на снимках запечатлены мать и отец. Моника решила не изменять своему образу и появилась на публике в черном облегающем платье и больших солнцезащитных очках. Ее бывший супруг Венсан Кассель в свою очередь выбрал для поездки на Комо розовую льняную рубашку и светлые брюки. Он пребывал в прекрасном настроении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @_bellezza_e_arte_ 11 Авг 2020 в 9:49 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???? DEVA CASSEL FAN CLUB ???? (@deva.fans) 10 Авг 2020 в 11:26 PDT