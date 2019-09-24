54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи, которая считается одной из самых красивых женщин современности, недавно впервые сделала короткую стрижку и "помолодела" минимум на двадцать лет.
Перед Неделей моды в Милане Моника решила кардинально изменить имидж и обратилась к своему стилисту Джону Нолле. Он отрезал длинные локоны Беллуччи и сделал своей звездной клиентке графичное каре, которое едва прикрывает уши.
Актриса появилась с новой прической на одном из показов. Чтобы подчеркнуть новую длину волос Моника надела элегантный белый костюм и полупрозрачную черную рубашку. Кроме того, Беллуччи не снимала крупных темных очков на протяжении всего мероприятия.
Многие сочли, что звезда с короткими волосами стала выглядеть минимум на два десятка лет моложе.
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