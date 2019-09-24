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24 сентября 2019, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Camilla Morandi/ZUMAPRESS.com

54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи, которая считается одной из самых красивых женщин современности, недавно впервые сделала короткую стрижку и "помолодела" минимум на двадцать лет.

Перед Неделей моды в Милане Моника решила кардинально изменить имидж и обратилась к своему стилисту Джону Нолле. Он отрезал длинные локоны Беллуччи и сделал своей звездной клиентке графичное каре, которое едва прикрывает уши.

Актриса появилась с новой прической на одном из показов. Чтобы подчеркнуть новую длину волос Моника надела элегантный белый костюм и полупрозрачную черную рубашку. Кроме того, Беллуччи не снимала крупных темных очков на протяжении всего мероприятия.

Многие сочли, что звезда с короткими волосами стала выглядеть минимум на два десятка лет моложе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)22 Сен 2019 в 10:52 PDT