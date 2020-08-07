Бывший солист «Ласкового мая» находится в тяжелом состоянии из-за COVID-19
7 августа 2020, 20:09[ «Аргументы Недели» ]
Продюсер Андрей Разин сообщил, что бывший солист группы «Ласковый май» Александр Прико находится в больнице в тяжелом состоянии из-за заражения новой коронавирусной инфекцией.
«Врачи больницы Святого Георгия Победоносца СПБ делают всё возможное, идёт диагностирование, специалисты выясняют, какие органы пострадали от COVID. Сегодня у него будут брать пункцию для более детального изучения его состояния здоровья», - пояснил он.
Разин отметил, что постоянно находится на связи с врачами и супругой исполнителя Еленой. Он добавил, что близкие Александра переживают и надеются на его скорейшее выздоровление.
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