Бывший солист «Ласкового мая» находится в тяжелом состоянии из-за COVID-19

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7 августа 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: машина скорой помощи, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Продюсер Андрей Разин сообщил, что бывший солист группы «Ласковый май» Александр Прико находится в больнице в тяжелом состоянии из-за заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Врачи больницы Святого Георгия Победоносца СПБ делают всё возможное, идёт диагностирование, специалисты выясняют, какие органы пострадали от COVID. Сегодня у него будут брать пункцию для более детального изучения его состояния здоровья», - пояснил он.

Разин отметил, что постоянно находится на связи с врачами и супругой исполнителя Еленой. Он добавил, что близкие Александра переживают и надеются на его скорейшее выздоровление.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 6 Авг 2020 в 10:12 PDT