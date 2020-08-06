А. Разин взыщет 600 млн руб с организаторов выступлений Ю. Шатунова с 2013 года

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6 августа 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Разин: «Я обращался к Шатунову с предложением добровольно и безвозмездно передать ему эти исключительные права»

Андрей Разин обратился в редакцию газеты «Аргументы Недели» с просьбой донести до всех российских и зарубежных СМИ, организаторов концертов, агентов, антрепренеров и импресарио содержание решения Промышленного районного суда города Ставрополя. В этом решении признается юридический факт обладания Разиным Андреем Александровичем исключительными имущественными авторскими правами, исключительными имущественными смежными правами, гражданскими правами, приобретенными на возмездной основе на основании договора с Шатуновым Юрием Васильевичем.

Официальное заявление А.А. Разина

Это официальное предупреждение всем тем, кто вынашивает планы пригласить Юрия Шатунова выступить на концерте или в теле- и радиопередаче. Прежде чем даже подумать об этом – прочитайте сначала опубликованное ниже решение суда. Если после опубликования этого решения суда Шатунов без моего разрешения будет приглашён выступить, где бы то ни было - я буду немедленно подавать исковое заявление в суд на организаторов и СМИ.

Шатунов, согласно договора от 14.09.2013 года, без моего ведома не имеет права ни выступать на сцене ни с концертами, ни с сольными номерами, ни давать никаких пресс-конференций ни на какую тему. Он вообще не имеет права разговаривать публично, о чем угодно разговаривать – о семье, о погоде, о лошадях или грибах – он не имеет права рта раскрыть без моего дозволения. А уж тем более давать интервью и записывать теле- и радиопередачи.

После этого предупреждения уже не прокатит трусливая позиция телеканала «Россия» в Нагатинском райсуде города Москвы: «Ой, а мы не знали об этом решении суда». Спрятаться и отсидеться в кустах не получится – всем неизбежно придется объясняться в суде.

Отдельно бы хотел остановиться на концертно–гастрольной деятельности. Сейчас мои юристы готовят иски к организаторам всех прошедших с 2013 года выступлениях Юрия Шатунова. По предварительным расчетам, взыскано будет порядка 600 млн рублей. Судебная практика по аналогичным делам в РФ уже наработана, и, напомню, незнание законов и судебных решений не освобождает от ответственности. Например, 01 августа 2019 года Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кремер Ю.О. взыскал с организаторов концерта группы «Земляне» 600 тысяч рублей в пользу правообладателя исключительных прав на товарный знак «Земляне». Решение по делу № А50-18457/2019 вступило в законную силу (Публикуем резолютивную часть решения – прим. «АН»). Разумеется, тот, кто рискнёт организовать выступление Шатунову в будущем, так же будет оштрафован в судебном порядке.

Подчеркиваю этот момент, взыскивать понесенный ущерб я буду только с организаторов концертов и со СМИ, пригласивших Шатунова в теле- и радиопередачу или в сеть интернет, если это сетевое интернет-СМИ. Юру Шатунова исковые заявления не коснутся, личную ответственность понесут главные редактора СМИ и организаторы концертов. Артист своё право продал, и мы этот юридический факт до вас всех довели.

Повторю еще раз для телеканалов, радиостанций, печатных СМИ и интернет–ресурсов: зарубите себе на носу - Шатунова нельзя никуда приглашать без позволения Разина! По моей просьбе «АН» разошлет (с уведомлением о вручении) это официально опубликованное решение суда во все ведущие телеканалы, радиостанции и интернет–ресурсы РФ. Разошлет всем адресатам согласно перечню наименований зарегистрированных СМИ (реестру) Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Чтобы вы не думали и не гадали: «А не угроза ли это?», я сразу вам скажу - да, это угроза! Я обращался к Шатунову с предложением добровольно и безвозмездно передать ему эти исключительные права, но он это предложение проигнорировал («АН-онлайн» публиковал эти предложения 20 и 22 июля 2020 года. – прим «АН»). Это его решение. Сейчас наступят юридические и финансовые последствия этих поступков. И Андрей Малахов и ФГУП ВГТРК не смогут говорить в Нагатинском райсуде города Москвы, что мы не знаем об этом контракте, мы вам не будем платить компенсацию в 300 000 долларов. Теперь будете! И подобная участь ждёт всех злостных нарушителей моих исключительных прав. Шатунов это мое создание. Организаторы, продюсеры и СМИ больше не смогут незаконно пользоваться плодами моего труда. Время наживы на моем таланте продюсера прошло.

Это мое последнее предупреждение, после выхода этой публикации все виновные в игнорировании изложенного ниже решения суда понесут заслуженное наказание.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 октября 2013 года г. Ставрополь

Промышленный районный суд г. Ставрополя в составе:

Председательствующему по делу судьи Санеева С.О., При секретаре Лавренченко М.А., с участием: заявителя Разина А.А., представителя заинтересованного лица Шатунова Ю.В. по доверенности от 14.09.2013 г. Даренского Д.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по заявлению Разина Андрея Александровича о признании юридического факта обладания правами, приобретенными на возмездной основе на основании договора от

14.09.2013 года заключенного между Шатуновым Юрием Васильевичем и Разиным

Андреем Александровичем,



УСТАНОВИЛ:

Разин А.А. обратился в Промышленный районный суд г. Ставрополя с заявлением о признании юридического факта обладания правами, приобретенными на возмез (ной основе на основании договора от 14.09.2013 года заключенного между Шатуновым Юрием Васильевичем и Разиным Андреем Александровичем, указав, что 14 сентября 2013 года между ним и Шатуновым Юрием Васильевичем был заключен договор о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторски.х и исключительных смежных прав на продукцию, изображения и произведения, прав требования. Заявитель просит суд установить факт правомерности заключения Договора о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторских и исключительных смежных прав на продукцию, изображения и произведения, прав требования от 14.09.2013 года между Шатуновым Юрием Васильевичем и Разиным Андреем Александровичем, установить факт обладания с 14.09.2013 года исключительными имущественными авторскими правами, исключительными имущественными смежными правами, гражданскими правами на использование способами, установленными в Договоре о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторских и исключительных смежных прав на продукцию, изображения и произведения, прав требования от 14.09.2013 года.

Заявитель также просит признать не соответствующими закону и недействительными все договора и иные документы, которые могут предусматривать передачу прав на Объекты, права на которые приобретены им по Договору о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторских и исключительных смежных прав на продукцию, изображения и произведения. прав требования от 14.09.2013 года, заключенному между Шатуновым Юрием Васильевичем и Разиным Андреем Александровичем, которые могли быть ранее заключены между Шатуновым Ю.В. и третьими лицами.

Заявитель Разин А.А. в судебном заседании заявленные требования поддержал в полпом объеме, просил суд их удовлетворить, и пояснил, что 14 сентября 2013 года между ним и Шатуновым Юрием Васильевичем был заключен договор о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторских и исключительных смежных правна продукцию, изображения и произведения, прав требования. По условиям указанного договора Шатунов Ю.В. передал ему исключительные имущественные авторские права на использование Объектов и/или исключительные имущественные смежные права, гражданские права на использование Объектов, способами, установленными в настоящем Договоре в соответствии с действующим законодательством РФ. Под Объектами совокупно именуются: Произведения, Аудиовизуальные произведения, Видеопрограммы, Фотоматериалы, товарный знак, печатные и электронные материалы, биографические и иные материалы, имеющие упоминания ( в том числе и косвенные) о Юрие Шатунове, теле, видео, аудио интервью и репортажи с участием Юрия Шатунова за период с 1985 года по настоящий момент ( и в будущем в период действия настоящего договора), где и кем бы они не были созданы или произведены. Права по Договору, переданы Шатуновым Ю.В. ему без ограничения срока, т.е. пожизненно, для их использования на Территории. Указанный Договор является возмездным. За передачу Прав по настоящему договору он выплатил Шатунову Ю.В. денежные средства в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Указанные денежные средства являются полной и окончательным суммой, подлежащей выплате Шатунову Ю.В. за все права, переданные по указанному Договору Шатуновым Ю.В. в его пользу пожизненно. Указанная сумма является окончательной и не подлежит изменению.

В подтверждение своих доводов Разин А.А. предоставил в суд на обозрение оригиналы следующих документов:

Договор о передаче ИСКЛЮЧИТеЛЬНЫХ прав на использование персональных данных, авторских и исключительных смежных прав на продукцию, изображения и произведения, прав требования от 14.09.2013 года между Шатуновым Юрием Васильевичем и Разиным Андреем Александровичем.

Расписка, подтверждающая получение Шатуновым Ю.В. денежных средств в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей в качестве полного и окончательного расчета по указанному договору.

Заинтересованное лицо Шатунов Ю.В. в судебное заседание не явился, о дате. времени и месте проведения судебного заседания извещен надлежащим образом, о причинах своей неявки суду не сообщил. Суд, согласно ст. 167 ГПК РФ, считает возможным рассмотрение данного гражданского дела в отсутствие заинтересованного лица Шатунова Ю.В., с участием его представителя по доверенности Даренского Д.Н.

В судебном заседании представитель заинтересованного лица Шатунова Ю.В. по доверенности Даренский Д.Н. подтвердил факт заключения Договора о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторских и исключительных смежных прав на продукцию, изображения и произведения, прав требования от 14.09.2013 года между Шатуновым Юрием Васильевичем и Разиным Андреем Александровичем. Так же подтвердил, что расчет по указанному договору произведен в полном объеме. Просил суд удовлетворить заявление Разина А.А.

Суд, выслушав доводы заявителя Разина А.А., представителя заинтересованного лица Шатунова Ю.В. по доверенности Даренского Д.Н., исследовав материалы настоящего дела, оценив собранные доказательства и в их совокупности, счил•ает заявленные требования подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.

В соответствие со ст. 55 ГПК доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Согласно ст. 195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным. Суд обосновывает решение лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

В силу ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся доказательств в их совокупности.

Как установлено судом, 14 сентября 2013 года между Разиным Андреем Александровичем и Шатуновым 10рием Васильевичем был заключен договор о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторски.х и исключительных смежных прав на продукцию, изображения и произведения- прав требования.

По условиям указанного договора Шатунов Ю.В. передал Разину А.А. исключительные имущественные авторские права на использование Объектов и/или исключительные имущественные смежные права, гражданские права на использование Объектов, способами, установленными в Договоре в соответствии с действующим законодательством РФ. В Договоре под Объектами совокупно именуются: Произведения, Аудиовизуальные произведения, Видеопрограммы. Фотоматериалы. товарный знак, печатные и электронные материалы, биографические и иные материалы, имеющие упоминания ( в том числе и косвенные) о Юрие Шатунове, теле, видео, аудио интервью и репортажи с участием Юрия Шатунова за период с 1985 года по настоящий момент ( и в будущем в период действия настоящего договора), где и кем бы они не были созданы или произведены.

В соответствии с п. 2.1. указанного договора Шатунов Ю.В. передал Разину А.А. следующие исключительные имущественные авторские права и исключительные имущественные смежные права на Объекты:

воспроизводить Объекты и/или их фрагменты на Носителях (в т.ч. записывать в память ЭВМ) любым тиражом без ограничения количества экземпляров;

распространять Объекты любым способом: продавать, сдавать в прокат, и так далее;

импортировать экземпляры Объектов;

переделывать, аранжировать, адаптировать и любым другим способом перерабатывать Объекты, включая любые виды их фрагментарного использования:

публично показывать Объекты и/или их фрагменты (право на публичный показ):

публично исполнять Объекты и/или их фрагменты (право на публичное исполнение);

сообщать Объекты и/или их фрагменты (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир;

сообщать Объекты и/или их фрагменты (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю):

сообщать Объекты и/или их фрагменты, таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к ним в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения).

осуществлять организацию концертной деятельности Исполнителя на территории всех стран мира;

создавать документальные, художественные и иные фильмы и книги о творчестве и жизни Юрия Шатунова, в том числе возможность на возмездной основе передавать данные права третьим лицам;

заказывать и изготавливать любую печатну10 продукцию, как-то афиши, плакаты, буклеты, с изображением фотографий и любой информации содержащей данные о Юрие Шатунове;

выступать от имени Исполнителя в средствах массовой информации, давать теле - радио - интервью, интервью печатным изданиям, организовывать пресс-конференции; создавать любую рекламу, содержащую упоминание имени Исполнителя, включающая в себя, но пе ограничивающаяся рекламой на радио, телевидении. в средствах печати, на плакатах, буклетах, рекламных щитах, информационны.х и видео — материалах;

организовывать от имени Исполнителя рекламные компании. 0(Ьициальные и общественные встречи, культурные программы;

зарегистрировать в Федеральной службс по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам товарный знак (знак обслуживания) «Юрий Шатунов», оформив в качестве « Правооблалателя» Разина А.А.

Договором определено, что права, указанные в п.2.1. Договора. Разин А.А. имеет право передавать третьим лицам как полностью, так и частично.

Права по Договору, переданы Шатуновым 10.13. Разину А.А. без ограничения срока, т.е. пожизненно, для их использования на Территории.

Указанный Договор является возмездным. За передачу Прав по настожцему договору Разин А.А. выплатил Шатунову lO.B. денежные средства в сумме 10 000 00() (десять миллионов) рублей. Указанные денежные средства являются полной и ОКОНЧатеЛЬНЫМ суммой, подлежащей выплате Шатунову Ю.В. за все права, переданные по указанному Договору Шатуновым Ю.В. в пользу Разина А.А. пожизненно. Указанная сумма является окончательной и не подлежит изменению.

В настоящее время законодательство Российской Федерации об авторском праве и смеисных правах основывается на Конституции Федерации и регулируется нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации, специального оформления или соблюдения каких-либо Ц)ормальностей. В связи с этим он намерен зарегистрировать авторские права в соответствии с действующим в настоящее время законодательством.

Согласно статье 1270 Гражданского кодекса, автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Из совокупности представленных доказательств суд пришел к выводу, что Шатунов Ю.В. имел законные основания для заключения Договора о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторских и исключительных смежных прав на продукцию, изображения и произведения- прав требования от 14.09.2013 года с Разиным Андреем Александровичем.

Судом установлено, что заключенный Договор о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторских и исключительных смежных прав на продукцию, изображения и произведения, прав требования от 14.09.2013 года между Шатуновым Юрием Васильевичем и Разиным Андреем Александровичем соответствует требованиям ст. 1285 ГК РФ, предусматривающей, что по договору об отчуждении исключительного права на произведение автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права.

Согласно ст.ст. 264-265 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты.

Таким образом, суд считает, что требования заявителя Разина А.А. в части признания не соответствующими закону и недействительными все договора и иные документы, которые могут предусматривать передачу прав на Объекты, права на которые приобретены им по Договору о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторских и исключительных смежных прав на продукцию, изображения и произведения, прав требования от 14.09.2013 года, заключенному между Шатуновым Юрием Васильевичем и Разиным Андреем Александровичем, когорые могли бьггь ранее заключены между Шатуновым Ю.В. и третьими лицами также подлежат удовлетворению. поскольку заключенный договор никем не оспорен и является действующим и законным.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Заявленные требования Разина Андрея Александровича - удовлетворить.

Установить факт правомерности заключения Договора о передаче исключи гельных прав на использование персональных данных, авторских и исключительных смежных прав на продукцию, изображения и произведения, прав требования от 14.09.2013 года между Шатуновым Юрием Васильевичем и Разиным Андреем Александровичем.

Установить факт обладания Разиным Андреем Александровичем с 14.09.2013 года исключительными имущественными авторскими правами, исключительными имущественными смежными правами, гражданскими правами на использование способами, установленными в Договоре о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторских и исключительны.х смежны.х прав на продукцию, изображения и произведения, прав требования от 14.09.2013 года пожизненно на территория всех стран мира, на следующие объекты:

• музыкальные произведения с текстом в единоличном исполнении или с участием Юрия Шатунова;

• звуковые записи Исполнения Произведений, наименование Фонограмм, в единоличном исполнении или с участием Юрия Шатунова;

-видеозаписи концертных выступлений Юрия Шатунова, документальные и художественные фильмы о нем и с его участием, теле-видео-аудио интервью.

музыкальные видеоклипы, рекламные ролики, киноматериалы за период с 1985 года по настоящий момент, где и кем бы они не были созданы или произведены;

• фотографические, и иные изображения Юрия Шатунова единолично и в составе группы

лиц;

• товарные знаки в виде словесного обозначения ”Юрий Шатунов”; в порядке и способами предусмотренными нормами статьи 1270 Гражданского кодекса:

1) воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование записи или правомерное доведение произведения до всеобщего сведения;

2) распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров;

З) публичный показ произведения, то есть любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблюдения их последовательности непосредственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией произведения;

4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;

5) прокат оригинала или экземпляра произведения;

6) публичное исполнение произведения, то есть представление произведения в живом исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических средств), а также показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения звуком) в месте, открытом для свободного посещения. или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления или показа либо в другом месте одновременно с представлением или показом произведения;

7) сообщение в эфир, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения (включая показ или исполнение) по радио или телевидению (в том числе путем ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю. При этом под сообщением понимается любое действие, посредством которого произведение становится доступным для слухового и (или) зрительного восприятия независимо от его фактического восприятия публикой. При сообщении произведений в эфир через спутник под сообщением в эфир понимается прием сигналов с наземной станции на спутник и передача сигнал с наземной станции на спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых произведение может быть доведено до всеобщего сведения независимо от его фактического приема публикой. Сообщение кодированных сигналов признается сообщением в эфир, если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией эфирного вещания или с ее согласия;

8) сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции). Сообщение кодированных сигналов признается сообщением по кабелю, если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией кабельного вещания или с ее согласия;

9) перевод или другая переработка произведения;

1) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения);

а так же в порядке и способами, регулируемыми действующим законодательством Российской Федерации:

12) осуществлять организацию концертной деятельности Исполнителя на

территории всех стран мира;

13) создавать документальные, художественные и иные фильмы и книги о творчестве и жизни Юрия Шатунова, в том числе возможность на возмездной основе передавать данные права третьим лицам;

14) заказывать и изготавливать любую печатную продукцию, как-то афиши, плакаты, буклеты, с изображением фотографий и любой информации содержащей данные о Юрие Шатунове;

15) выступать от имени Исполнителя в средствах массовой информации, давать

телерадиоинтервью, интервью печатным изданиям, организовывать пресс конференции;

16) создавать любую рекламу, содержащую упоминание имени Исполнителя, включающая в себя, но не ограничивающаяся рекламой на радио, телевидении, в средствах печати, на плакатах, буклетах, рекламных щитах, информационных и видео — материалах;

17) организовывать от имени Исполнителя рекламные компании, официальные и общественные встречи, культурные программы;

18) зарегистрировать в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам товарный знак (знак обслуживания) «Юрий Шатунов», оформив в качестве «Правообладателя>> Разина А.А.

Признать не соответствующими закону и недействительными все договора и иные документы, которые могут предусматривать передачу прав на Объекты, права на которые приобретены мною по Договору о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторских и исключительных смежных прав на продукцию, изображения и произведения, прав требования от 14.09.2013 года, заключенному между Шатуновым Юрием Васильевичем и Разиным Андреем Александровичем, которые могли быть ранее заключены между Шатуновым Ю.В. и третьими лицами.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Ставропольского краевого суда через Промышленный районный суд г. Ставрополя в течение одного месяца со дня вынесения решения.