Пригожин не поверил Утяшевой и объяснил, почему не сможет прожить на 50 тысяч
7 августа 2020, 07:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: Пятый канал
Иосиф Пригожин прокомментировал слова Ляйсан Утяшевой о том, что она могла бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц. «Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, они лукавят», - уверен продюсер.
Мужчина отметил, что с учетом работы ему приходится ежемесячно тратить не менее миллиона рублей, которые уходят на творчество артистов и съемку клипов. Пригожин подчеркнул, что при небольшом доходе невозможно дать детям хорошее заграничное образование.
«Я человек, работающий с 12 лет, не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей. Не согласен, что на эти деньги можно прожить. Те люди, которые дают эти комментарии, они не живут на 50 тысяч рублей, невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды!» - сказал продюсер. Он добавил, что содержит шестерых детей, а также родственников, а потому не может жить на небольшую сумму.
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