Ляйсан Утяшева поделилась, сколько ей нужно денег, чтобы спокойно жить

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6 августа 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Деньги. Фото: pixabay.com

Ляйсан Утяшева в интервью одному из телеканалов призналась, что может прожить на вполне скромную сумму.

Ведущая отметила: она практически не посещает рестораны, а один поход на рынок обходится примерно в десять тысяч рублей.

«Лично я на 50 тысяч спокойно проживу», - добавила Утяшева.

Также спортсменка поделилась: в ее детстве были и тяжелые времена, когда ей с мамой приходилось «сидеть на гречке». По словам Ляйсан, в таких ситуациях главное – не унывать.

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