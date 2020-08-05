Полина Гагарина впервые высказалась о разводе со вторым мужем

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5 августа 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Полина Гагарина. Фото из соцсетей.

Полина Гагарина впервые высказалась о разводе со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.

В эфире одного из шоу на YouTube она подтвердила расставание с фотографом.

Гагарина отметила, что старалась не афишировать их разрыв и ничего не писала об этом в своих социальных сетях.

«Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье, потому что это мой тыл, моя любовь», — добавила певица.

По словам артистки, она абсолютно не прагматичный человек и не пытается «выстроить какую-то стратегию» в начале отношений. Исполнительница уверена: в России женщины верят в порядочность мужчин, поэтому не хотят заключать брачный контракт.

Ранее сообщалось: Михалкова рассказала об отношениях с участниками «Уральских пельменей» после ухода из шоу.