Полина Гагарина впервые высказалась о разводе со вторым мужем
5 августа 2020, 22:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Полина Гагарина впервые высказалась о разводе со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.
В эфире одного из шоу на YouTube она подтвердила расставание с фотографом.
Гагарина отметила, что старалась не афишировать их разрыв и ничего не писала об этом в своих социальных сетях.
«Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье, потому что это мой тыл, моя любовь», — добавила певица.
По словам артистки, она абсолютно не прагматичный человек и не пытается «выстроить какую-то стратегию» в начале отношений. Исполнительница уверена: в России женщины верят в порядочность мужчин, поэтому не хотят заключать брачный контракт.
Ранее сообщалось: Михалкова рассказала об отношениях с участниками «Уральских пельменей» после ухода из шоу.
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