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Михалкова рассказала об отношениях с участниками «Уральских пельменей» после ухода из шоу

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник.Ru

Михалкова рассказала об отношениях с участниками «Уральских пельменей» после ухода из шоу
Максим Ярица и Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Бывшая актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, поддерживает ли отношения с экс-коллегами после ухода из проекта. Девушка проработала вместе с артистами порядка 10 лет.

Михалкова призналась, что продолжает общаться с коллективом. Она не исключила возможности поработать с бывшими коллегами в рамках других площадок, но разовых проектов с участниками «Уральских пельменей» не планирует.

«За десять лет совместной работы многие из них стали мне как родные. Конечно, общаемся редко, но это тот случай, когда важно не количество, а качество», - заявила актриса.

Ранее Юлия Михалкова рассказала, как «обороняется» от мужчин.

АБ

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