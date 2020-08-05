Михалкова рассказала об отношениях с участниками «Уральских пельменей» после ухода из шоу
5 августа 2020, 11:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: Собеседник.Ru
Бывшая актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, поддерживает ли отношения с экс-коллегами после ухода из проекта. Девушка проработала вместе с артистами порядка 10 лет.
Михалкова призналась, что продолжает общаться с коллективом. Она не исключила возможности поработать с бывшими коллегами в рамках других площадок, но разовых проектов с участниками «Уральских пельменей» не планирует.
«За десять лет совместной работы многие из них стали мне как родные. Конечно, общаемся редко, но это тот случай, когда важно не количество, а качество», - заявила актриса.
Ранее Юлия Михалкова рассказала, как «обороняется» от мужчин.
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