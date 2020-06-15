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Юлия Михалкова рассказала, как «обороняется» от мужчин

, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Юлия Михалкова рассказала, как «обороняется» от мужчин
фото: Юлия Михалкова, Instagram

Актриса Юлия Михалкова назвала два секретных оружия, которые помогают ей избегать навязчивого внимания мужчин. Бывшую участницу «Уральских пельменей» называли самой привлекательной и сексуальной девушкой в КВН.

«Первое: талант растворяться в толпе. Вроде вот она я, сияю в самом центре зала, а потом — оп! — и нет меня. Второе: я занималась боксом! На самом деле защищать меня от кого-либо не надо было», - призналась она.

Михалкова поделилась, что все ее поклонники добрые и веселые люди. По ее словам, за все годы творческой карьеры ее никто не обижал. Однако актриса вспомнила ситуацию, как один пожилой «дядечка» после каждого концерта подходил к ней с альбомом, в котором были статьи про нее, рисунки и пожелания, и звал на свидание: «Но даже он был скорее милым, чем опасным».

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