Актриса Поплавская объяснила, как определять неверность супруга

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12 июня 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Letidor.ru

Фото: Яна Поплавская, Valery Lukyanov/Russian Look/globallookpress.com

Российская актриса Яна Поплавская дала рекомендации, как распознать измену супруга, а также перечислила вещи, которые мужчины не любят в семейной жизни. По ее словам, в браке сложно соблюдать баланс и не ограничивать в чем-то своего избранника.

«Чувствуя себя запертыми в клетке, мужчины всеми путями пытаются освободиться … Дайте мужчине свободу — и вы не станете свидетелем внутрисемейного бунта … Почему-то многие женщины воспринимают мужчину как собаку-аксессуар на поводке. Но мужчина — не аксессуар, не приложение к вам. Именно из-за этого взгляда на жизнь появляются многие проблемы», - отметила она.

Поплавская добавила, что тогда мужчины начинают искать гармонию на стороне, а современные любовницы давно поняли, что не надо ничего требовать напрямую, и те клюют на эту удочку, думая, что их любят просто так. По ее мнению, сильный пол не умеет врать, а это позволяет легко распознавать измену. Актриса объяснила, что они пытаются скрывать отношения, но делают это примитивно.

«Он постоянно пропадает на шиномонтаже или к зубному ездит как на работу. А телефон будто бы вмонтирован в его руку. Если вдруг трубка оказалась далеко, он бежит к ней, высунув язык… становится отстраненным, задумчивым, отвечает невпопад, раздражается или вдруг неожиданно становится супервнимательным и невероятно щедрым», - уточнила она, отметив самое главное: «Он не спит с вами».

При этом Поплавская призывает не разрывать сразу отношения, если осталась любовь.