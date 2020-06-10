Поплавская призвала винить в ДТП не только Ефремова

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10 июня 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

Яна Поплавская. Фото: соцсети

Актриса Яна Поплавская прокомментировала ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек. Она рассказала, что знакома с актером с детства. Артистка призвала винить в аварии не только своего коллегу.

По словам Поплавской, друзья и родственники Ефремова, которые потакали его пристрастию к спиртному и вытаскивали из неприятностей, также виноваты в случившемся.

Актриса подчеркнула, что из-за пагубной привычки семья Сергея Захарова потеряла «отца, кормильца, родного человека, опору». «Потеряла по вине человека, которому захотелось напиться, а потом сесть за руль. Потому что он был уверен, что его отпустят, даже если остановят, вернут права, даже если их отберут», - сказала она.

Также Поплавская прокомментировала предложения о том, чтобы лишить Ефремова всех профессиональных наград и званий. Она отметила, что признание актер получил благодаря таланту и труду, и его достижения не связаны с произошедшим.