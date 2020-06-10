Адвокат объяснил, почему Ефремова отправили домой, а не в СИЗО

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10 июня 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов. Фото: соцсети

Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, суд отправил под домашний арест до августа. Адвокат Александр Арутюнов объяснил, почему актер два месяца будет находиться дома, а не в СИЗО.

«Думаю, что его оставили под домашним арестом не за прежние заслуги, а по одной простой причине. Дело в том, что он подозревается в совершении неосторожного преступления. В интернете очень много сообщений и текстов о том, что якобы он убийца. Но по закону он не убийца», - рассказал адвокат. Он отметил, что убийство совершается намеренно.

Актеру запретили выходить из дома, пользоваться телефоном и Интернетом и общаться с людьми, кроме близких, следователей, адвокатов и сотрудников ФСИН. Арутюнов подчеркнул, что если Ефремов не будет соблюдать предписания суда, то меру пресечения могут поменять на более строгую, передает Радио Sputnik.