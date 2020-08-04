Александр Гордон развелся в четвертый раз

4 августа 2020, 15:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: СтарХит
Александр Гордон развелся с женой Нозанин Абдулвасиевой, брак 56-летнего телеведущего и 26-летней актрисы был официально расторгнут 17 июля. Для Гордона это уже четвертый развод.
Стало известно, что инициатором развода оказалась Абдулвасиева. «Никаких прений между супругами не было, все вопросы касательно алиментов и имущества пара решила в досудебном порядке», - рассказали в Пресненском районном суде города Москвы. Предполагается, что поводом для расставания стала обоюдная усталость супругов. Ранее девушка призналась в соцсети, что «офигела от такого интенсивного времяпрепровождения с детьми». Гордон же заявил, что больше жениться не собирается.
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