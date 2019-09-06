Российский журналист Александр Гордон в процессе съёмок программы грубо ответил своей соведущей Юлии Барановской. Телеведущая рассказала об этом своим подписчикам в социальной сети.

Гордон и Барановская поспорили о том, кто из них просто читает текст с листа, а кто импровизирует. В ходе перебранки ведущий велел своей коллеге «закрыть рот и послушать», после чего в зале раздались аплодисменты. «Я не сбился, в том-то и дело. Я просто подумал. Ты-то говоришь по писанному, а я — по задуманному», - заявил Гордон Барановской. Видео с инцидентом Барановская опубликовала в соцсети.