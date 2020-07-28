Юрий Лоза возмутился, узнав о гонорарах Лолиты

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал гонорары Лолиты. Ранее певица призналась, что за каждый выход на сцену получает не менее 40 тысяч евро. «Что должен сделать артист за такие деньги?» - задался вопросом Лоза.
Музыкант заявил, что Лолита, говоря о подобных гонорарах, «не боится, что народ подумает: "А не зажралась ли она?"». Лоза высказал мнение, что люди, выполняющие важную общественную работу, не должны получать меньшие зарплаты, чем у артистов.
«Я не говорю, что профессиональный исполнитель должен работать за копейки. Я говорю про то, что люди, которые выполняют важную работу, должны зарабатывать соответствующим образом», - сказал он.
Сам исполнитель признался, что, определяя стоимость выступления, отталкивается от финансовых возможностей заказчика, и порой может согласиться на бесплатное выступление.
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