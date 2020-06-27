Юрий Лоза назвал Ольгу Бузову незрелой личностью

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27 июня 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iReactor

фото: Anton Belitsky/Global Look Press. Юрий Лоза

Ольга Бузова показала в соцсети дизайн-проект новой квартиры за 120 миллионов рублей. В апартаментах скоро начнется ремонт по специальному дизайнерскому проекту. Юрий Лоза прокомментировал публикацию певицы.

«Зрелые личности обретают популярность, потому что они талантливы и трудолюбивы. Другие люди пытаются обратить на себя внимание, с помощью предметов роскоши. Кто-то покупает самую большую яхту, а кто-то надевает на себя много дорогих ювелирных украшений», — считает Лоза. Автор и исполнитель песен считает, что некоторые личности создают себе в социальных сетях целую жизнь, поддельную, основанную на вранье. А другие смотрят и думают: «почему я так не живу?» Как добавил Лоза, лично ему не надо для успеха демонстрировать что-то кроме его книг и песен.