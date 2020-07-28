Боня призналась, что стала слышать голоса

Виктория Боня призналась поклонникам, что стала слышать голоса. Телеведущая рассказала, что недавно ее разбудил знакомый голос, который громко и отчетливо произнес на английском: «Then it’s OK».
«Меня сегодня разбудил голос человека, который громко и отчётливо сказал мне в ухо что-то на английском языке. Я расслышала только последние три слова ... then it’s ok. В жизни такого не испытывала! Спала я одна, и в доме тоже никого не было. Конечно же, я знаю, чей это голос! Просто это было так четко, что я немного ошалела», - поделилась телеведущая.
Подписчики Бони предположили, что за произошедшим стоят потусторонние силы. Некоторые выразили уверенность, что голоса появились из-за шаманских практик, которые телеведущая нередко использует в последнее время.
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