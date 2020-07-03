Телеведущая Виктория Боня рассказала, что устала от одиночества

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3 июля 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

Телеведущая Виктория Боня, которая предпочитает не распространяться о личной жизни, призналась, что сейчас она не состоит в отношениях. В своей социальной сети она призналась, что страдает от одиночества.

Недавно Виктория Боня переехала из Лондона в Монако, чтобы ее 8-летняя дочь Анджелина Летиция была ближе к отцу - миллиардеру Алексу Смерфиту. Гражданский брак Бони и Смерфита распался в 2016-2017 годах.