Похудевшая Полина Гагарина назвала пять продуктов, которые помогли ей сбросить 30 кг

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26 июля 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Полина Гагарина, фото: vk.com/polinagagarina

Похудевшая Полина Гагарина назвала пять продуктов, которые помогли ей сбросить 30 килограммов.

Сильно поправилась певица после рождения своего первого ребенка - сына Андрея.

Первый раз Полина вышла замуж рано, стала мамой в 20 лет. После родов прибавила почти 30 килограммов. Пришлось приложить все силы, чтобы они ушли. Гагарина села на строгую диету. В ее рационе преобладали пять продуктов - салат, бурый рис, морепродукты, яблоки. А главный продукт - чистая и без газов вода. Певица пьет воду перед каждым приемом пищи.

Но она не только правильно питалась, а и занималась спортом, бегала, выполняла упражнения йоги.

Полине удалось достичь желаемого результата - певица стала весить 50 килограммов.

Сейчас Гагариной 33 года. После рождения дочери Мии таких проблем с весом у певицы уже не было. Она быстро восстановила вес после второй беременности и родов.

У Гагариной сохраняется правильное питание - без сладостей, жирное еды. Колбасы и полуфабрикатов в холодильнике артистки не бывает. А вот овощи - всегда. И тренировки Гагарина не бросает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Gagarina ???????? (@gagara1987) 9 Июл 2020 в 6:52 PDT

Напомним, певица разводится со вторым мужем, отцом Мии Дмитрием Исхаковым.