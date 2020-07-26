Муж Гагариной оценил красоту дочери Гузеевой по фото в сети

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26 июля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бухарова, фото Инстаграм

Дмитрий Исхаков, с которым разводится Полина Гагарина, оценил красоту дочери Ларисы Гузеевой по фото в сети.

Актриса, ведущая программы "Давай поженимся" опубликовала в Instagram фото своей дочки Ольги Бухаровой.

24 июля у Ольги были именины. Лариса называет свою 20-летнюю дочь Лёлей. "Сегодня Именины моей дочери Ольги. Всех Ольг, Олечек и Лёлек с Праздником! Радуйтесь жизни и не болейте!" - написала артистка.

Фото имело большой успех в сети. За небольшое время красоту Ольги оценили более 100 тысяч человек, в том числе знаменитости, коллеги ее мамы.

Одним из первых три эмодзи "огонь" поставил Дмитрий Исхаков. Певица Полина Гагарина недавно впервые подтвердила, что бракоразводный процесс будет.

Алика Смехова, у которой двое сыновей, написала: "Ох и хороша Лелечка". Певица Глюкоза - Наталья Ионова, воспитывающая двух дочек, заметила "Как же хороша". "Красавица! Ангела хранителя ей", — написала актриса Татьяна Арнтгольц.

"Ещё красивее мамы! Счастья Вашей семье!", "Очень красивая-космос", - хвалят красоту дочери Гузеевой фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 24 Июл 2020 в 2:07 PDT