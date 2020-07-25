Гагарина впервые прокомментировала развод с Исхаковым
25 июля 2020, 13:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: МУЗ-ТВ
Популярная певица Полина Гагарина впервые ответила журналистам на вопросы о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым. В пятницу, 24 июля, исполнительница выступала на выпускном в парке им. Горького.
Гагарила смогла поговорить с журналистами только в перерывах между этапами подготовки к выступлениям, поэтому не стала раскрывать подробности бракоразводного процесса, а кратко подметила, «лучше ее слов за нее скажут дела». При этом певица добавила, что вдохновляют и мотивируют «оставаться на плаву» ее дети - 12-летний Андрей и трехлетняя Мия.
Напомним, что главной темой обсуждения последних месяцев стал развод звездной пары. Кроме того, лирические посты и объяснения чаще выкладывает Дмитрий Исхаков. Гагарина же остается в стороне и никак не реагирует на действия мужа публично.
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