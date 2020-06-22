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Муж Полины Гагариной раскрыл подробности о разводе с певицей

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Муж Полины Гагариной раскрыл подробности о разводе с певицей
Фото: Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, Instagram

Супруг Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков прокомментировал слухи о разводе с певицей. Последнее время поклонники активно обсуждают разрыв звёздной пары, создавая вокруг него множество домыслов и догадок.

«Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все», - пояснил фотограф в своем микроблоге в Instagram.

Подписчики выразили сожаление и пожелали фотографу обрести счастье в «новой жизни». Однако другие не исключают того, что пара вновь сойдется: «Вы будете вместе, я верю, вы идеальная пара».

Ранее Дмитрий Исхаков поделился эмоциями из-за развода и назвал эстраду «убогой».

БА

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