Муж Полины Гагариной поделился эмоциями из-за развода и назвал эстраду «убогой»

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3 июня 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Дмитрий Исхаков, Instagram

Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков стал публиковать в социальных сетях лирику. При этом поклонники связывают грустные стихи фотографа с переживаниями от развода с супругой.

«Мне легко и свободно, я вышел из тела,//Пусть полежит, оно очень устало.//Куда-то стремилось, чего-то хотело,//Страдало, болело и вот перестало.// Куда же теперь? Отсюда подальше,//В иные миры, где чувства острее,//Не ждите меня, вернусь я не раньше,//Чем время угаснет и солнце истлеет», - пишет Исхаков в Instagram.

Пользователи были обеспокоены таким посланием фотографа и написали слова поддержки, а также призвали не «наделать глупостей».

«Знаете, я подумал, может зря я публикую. Зачем? Столько личных эмоции и на показ. Даже звонят, говорят не делай так. А я вот рассудил: разве стыдно мне за мои стихи?! Не стыдно … Да захочу, вообще запою! Думаю, никого не обижу, зная, что многие сами так считают, да и ни для кого это не секрет, что эстрада у нас убогая. Почему бы и нет - хуже не станет», - ответил он.

Кроме того, подписчики обратили внимание на кардинальные изменения во внешности мужа Гагариной, он стал блондином.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Исхаков (@isxakov) 2 Июн 2020 в 1:48 PDT