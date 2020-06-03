Раскрыты подробности личной жизни Петросяна и его молодой избранницы

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3 июня 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Евгений Петросян, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

СМИ выяснили подробности брака известного юмориста Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой. Напомним, что звездная пара не любит афишировать совместную жизнь, сообщает kp.ru.

Сотрудники службы дезинфекции рассказали, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова живут в разных квартирах, но на одной лестничной площадке.

«Зашли сначала в одну квартиру. Там был Петросян … По всей обстановке было видно, что хозяин педант. Все четко продумано. Никаких лишних вещей. Каждый предмет имеет свое место и предназначение, все по полочкам. Сдержанно, просто, в квартире ни пылинки … А в квартире напротив, где живет Брухунова, совсем иное ощущение. Много чего-то аляпистого, вычурного. Вазочки, штучки, «понты», все напоказ», - говорится в материале.

Автор отметил, что в ванной комнате Татьяны стояла одна зубная щетка и не было ни одной мужской вещи с «намеком» на присутствие Евгения Вагановича. При этом в квартире юмориста не было ни одного предмета из «женского туалета».

«Думаю, Петросян женился на Брухуновой, чтобы иметь под рукой надежное доверенное лицо, на которое можно оформлять свои доходы и не слишком светиться», - пояснил юрист.

Ранее Елена Степаненко рассказала, как ей удалось пережить развод с артистом Евгением Петросяном.