Брухунова резко ответила всем, кто обвиняет ее в развале брака Петросяна и Степаненко

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2 июня 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко ответила всем тем, кто считает ее причиной развода юмориста с бывшей женой Еленой Степаненко, в браке с которой он прожил более тридцати лет.

Брухунова негативно отреагировала на комментарий одного из подписчиков, который попытался пристыдить ее из-за распада брака юмористов. В ответ она заявила, что «чиста перед собой».

«Я глубоко убеждена: всем воздастся по заслугам. Даже тем упырям, которые за три рубля мне тут нотации читают. Нулевые проплаченные аккаунты-однодневки. Жизнь не раз доказывала, что бумеранг исправно работает. А самое главное, что я чиста перед собой - никогда никого ниоткуда я не уводила!» - высказалась Брухунова в соцсети.