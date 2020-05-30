Елена Степаненко о Петросяне: «Давно простила и отпустила в новую жизнь»

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30 мая 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

Maxim Burlak/Russian Look, Елена Степаненко

Юмористка и телеведущая Елена Степаненко рассказала, как ей удалось пережить развод с артистом Евгением Петросяном. Секретом она поделилась в эфире своего шоу "Еще не вечер".

В новом выпуске передачи гостьей стала актриса Мария Аронова. Она поинтересовалась, как Степаненко смогла сохранить оптимизм, несмотря на развод. "Потому что все равно, что бы ни случилось в жизни, женщина идет к свету", — ответила юмористка.

В интервью "Вечерней Москве" Елена Степаненко рассказала о секретах кардинального преображения и уроках всепрощения. "Да, я за год похудела на 43 килограмма и уже два года держусь в этом весе. Главное правило: нужно есть ровно столько, сколько у вас умещается в ладошку", - советует юмористка. И питаться нужно с перерывом в 14 часов.

Когда Елену Степаненко спросили, удалось ли ей простить и перевернуть страницу более чем 30-летней семейной жизни с Евгением Петросяном, она ответила, что "всепрощающая". По ее словам, "в период развода было какое-то необыкновенное удивление от того, что происходило вокруг, потому что это было действительно ужасно". Сейчас у артистки все хорошо, она счастлива: "Я давно простила Евгения Вагановича и отпустила в его новую жизнь. Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой. И чтобы все, что он задумал, исполнилось".