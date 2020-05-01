Степаненко раскрыла подробности того, как они с Петросяном делили имущество

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1 мая 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

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Елена Степаненко в эфире программы «Еще не вечер» раскрыла детали дележки имущества со своим бывшим мужем — Евгением Петросяном. Артистка отметила, что в это вопросе скандала можно было бы избежать.

Как сообщает teleprogramma.pro, женщина хотела поделить все поровну, но юморист так не думал. Он, как считает Степаненко, повел себя просто не по-мужски, поэтому она обратилась в суд.

Юмористка предложила сатирику написать, что достанется при дележке имущества ему, а что ей. Он так и сделал, после чего Елена Григорьевна поняла: большую часть Евгений Ваганович записал на себя.

Также Степаненко поделилась: супруг скрывал от нее свой новый роман. По ее словам, ему надо было всего лишь честно обо всем рассказать, но мужчина решил этого не делать.

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