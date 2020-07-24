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Жена исхудавшего Буйнова рассказала, из-за чего на самом деле он попал в больницу

, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

Жена исхудавшего Буйнова рассказала, из-за чего на самом деле он попал в больницу
Александр Буйнов. Фото: соцсети

Супруга певца Александра Буйнова Алена рассказала, какую операцию перенес ее муж. Ранее артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию из больницы. На снимке заметно, что музыкант очень сильно похудел.

Алена Буйнова призналась, что Александру пришлось удалить желчный пузырь. Супруга артиста подчеркнула, что операция прошла хорошо. «Абсолютно спокойно гуляет по пять километров в день со своей собакой и шикарно себя чувствует», - заявила она.

Многие подписчики артиста предполагали, что ему потребовалось хирургическое вмешательство именно из-за проблем с желчным пузырем. Ему пожелали скорейшего выздоровления.

АБ

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