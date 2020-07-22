Александр Буйнов опубликовал фото после операции: «догадайтесь сами, почему схуднул»

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22 июля 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Буйнов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярный певец Александр Буйнов был госпитализирован в больницу после приступа и перенес операцию. О проблемах со здоровьем артист рассказал в своем Instagram, но диагноз называть не стал.

"А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку - был приступ, очень было бубо! И еще - после операции стал добрее, потому что...пол-страны живет без этого", - написал Буйнов.

В комментариях поклонники предположили, что певцу удалили желчный пузырь, а также пожелали ему скорейшего выздоровления.

Также слова поддержки написали и звезды российского шоу-бизнеса."Саня! Выздоравливай!" - прокомментировала снимок певица Лолита Милявская. "Не болей!" - написал композитор Игорь Крутой. Алексей Глызин пожелал здоровья и скорейшего возвращения на сцену. Игорь Крутой пошутил: "Буй, дорогой, если ТО осталось на месте,то всё остальное чепуха!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Буйнов (@buinovofficial) 21 Июл 2020 в 10:43 PDT