Асмус пошутила по поводу развода

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24 июля 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Асмус. Фото: соцсети

Актриса Кристина Асмус в Сети пошутила о своем разводе с юмористом Гариком Харламовым. Она опубликовала фото, где позирует в желтом платье на мопеде, загруженном вещами.

Асмус пошутила, что это фотография с «переезда» от экс-супруга. «Разделили имущество», - подписала снимок артистка. Комментаторы оценили ее чувство юмора и поддержали шутку. «Все что нажито непосильным трудом», «Все одеяла себе приватизировала», «Он что заставил самой все носить, даже не помог?», - поинтересовались подписчики.

Ранее Гарик Харламов в Питере посмеялся над собственным разводом.